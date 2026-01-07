Impro Valladolid ofrece un espectáculo el viernes en el Teatro Zorrilla

Impro Valladolid ofrece un espectáculo el viernes 9 de enero en el Teatro Zorrilla. - IMPRO VALLADOLID

VALLADOLID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía Impro Valladolid ofrecerá un espectáculo de teatro improvisado este viernes, 9 de enero, a las 21.00 horas en la Sala Principal del Teatro Zorrilla, su primer espectáculo de 2026.

Tras cerrar el año 2025 con dos 'sold out' consecutivos en el Teatro Cervantes y en el Teatro Zorrilla, la compañía arranca este año con "la misma energía, ilusión y compromiso de la mano de un espectáculo "en el que nada está escrito y todo puede suceder".

Será una función "única, irrepetible y construida en directo a partir de las propuestas del público", que se convierte así en "parte fundamental de cada historia", ha subrayado la compañía en un comunicado recogido por Europa Press.

Impro Valladolid invita así al público a "volver al teatro, formar parte del juego y celebrar que la improvisación sigue más viva que nunca". Las entradas se pueden adquirir por un precio de 15 euros en la web del Teatro Zorrilla.