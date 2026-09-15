Impro Valladolid regresa el sábado al Teatro Zorrilla para inaugurar temporada y celebrar sus nueve años de trayectoria. - IMPRO VALLADOLID

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Impro Valladolid regresa a la Sala Principal del Teatro Zorrilla este sábado, 19 de septiembre, a las 21.00 horas, con el objetivo de inaugurar una nueva temporada de su espectáculo de improvisación y conmemorar sus nueve años de trayectoria en el feudo teatral vallisoletano.

Su propuesta se mantiene fiel a un formato sin guion, sin texto aprendido y sin ningún elemento cerrado de antemano. De este modo, la función se construirá en directo junto a los espectadores, en una representación única que no podrá volver a repetirse.

Durante estos nueve años de actividad, miles de personas han pasado por sus representaciones en el Teatro Zorrilla. La iniciativa busca acercar las artes escénicas a nuevos públicos, incluidos espectadores no habituales y contribuyendo a generar una experiencia compartida.

A lo largo de este periodo, la compañía ha consolidado una comunidad activa basada en la participación del público y en la complicidad entre los actores y los asistentes. Asimismo, el proyecto aboga por defender una visión accesible de la cultura, capaz de combinar el humor y el riesgo técnico.

Tras cientos de funciones y la formación de nuevas promociones de improvisadores, la agrupación afronta la apertura del curso de septiembre como un punto de reencuentro con la ciudadanía para continuar desarrollando su labor teatral sin un guion previo.