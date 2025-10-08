Impulsa Comercio emitirá más de 11.000 tarjetas monedero para incentivar las compras en el comercio minorista de Segovia

El alcalde de Segovia, José Mazarías, la presidenta de la Cámara de Comercio, María José Tapia, y el concejal de Comercio, José Luis Horcajo. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia, en colaboración con la Cámara de Comercio, pondrá en marcha del 10 de noviembre al 7 de diciembre la campaña de apoyo al comercio minorista 'Impulsa Comercio', que contempla la emisión de 10.300 tarjetas monedero virtuales y 1.500 tarjetas físicas con un saldo de hasta 50 euros cada una.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha explicado que la tarjeta monedero "no tiene nada que ver con el modelo previo de bonos comercio" y aporta ventajas tanto a usuarios como a establecimientos. "El importe de la compra se abona de forma directa en el mismo instante a través de sus terminales de pago, como con cualquier tarjeta bancaria", ha precisado.

Las tarjetas se podrán solicitar a partir del 31 de octubre en la web impulsacomerciosegovia.es, a través de un formulario "sencillo" y aportando 25 euros. De forma "inmediata", el Ayuntamiento añadirá otros 25 euros, de modo que cada usuario dispondrá de 50 euros para gastar en los comercios adheridos a la campaña. El sistema permite pagar diferencias si la compra supera el saldo o guardar el remanente para futuras adquisiciones.

La presidenta de la Cámara de Comercio, María José Tapia, ha detallado que se emitirán 10.300 tarjetas virtuales, integradas en el móvil para pagos electrónicos, y 1.500 físicas, de las que 1.000 se reservan a mayores de 65 años que podrán solicitarlas de forma presencial con apoyo técnico de la Cámara.

Los comercios interesados podrán adherirse entre el 15 y el 28 de octubre siempre que estén incluidos en los 56 epígrafes de actividad establecidos, tengan menos de diez empleados, dispongan de TPV y estén ubicados en el término municipal de Segovia. "Queremos identificar con un distintivo al mayor número posible de negocios de la ciudad", ha señalado Tapia.

PAGO INMEDIATO

El concejal de Comercio, José Luis Horcajo, ha subrayado que la tarjeta monedero mejora el anterior sistema de bonos al "dar más libertad al cliente" y permitir a los negocios recibir el pago inmediato, sin adelantos. El programa se gestionará a través de la plataforma 'Money to Pay' de La Caixa, "probada y segura", ha afirmado.

Además, se ha ampliado la lista de actividades permitidas, lo que permitirá la participación de negocios como talleres de automóviles o tiendas de neumáticos, hasta ahora excluidos.

Por último, el alcalde ha afirmado que "tiene esperanza" en que se sumen el mayor número posible de los 707 comercios censados en Segovia. "Lo más difícil, el inicio, ya está hecho. Según el resultado de esta campaña, sería factible ampliar la cuantía de las tarjetas o lanzarla en otras fechas del año", ha aseverado.