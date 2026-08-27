Impulso de 1,5 millones al Programa Conciliamos ante la creciente demanda de las familias de CyL

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales ha dado cuenta hoy al Consejo de Gobierno de la aprobación de un gasto de algo más de 1,5 millones de euros para el Programa Conciliamos con motivo del aumento del número de familias participantes respecto a 2025, así como por la ampliación de la prestación del programa durante los seis días no lectivos del mes de septiembre de 2026 y prolongarse hasta la jornada previa al comienzo del curso escolar.

La aportación de 1.555.505 euros se debe al marcado referente que representa el programa Conciliamos en cuanto a servicios de conciliación de carácter público en Castilla y León. Este programa tiene por objeto prestar un servicio de atención lúdica a los niños escolarizados durante los períodos vacacionales de Carnaval, Semana Santa, verano y Navidad, con la finalidad de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias castellanas y leonesas.

El programa se desarrolla en colaboración con las entidades locales de la Comunidad con las que se ha firmado un convenio de colaboración. El resultado es que las cifras de participación en el programa durante 2026 han superado considerablemente las expectativas previstas inicialmente, a pesar de que las estimaciones que se tomaron en consideración para la licitación de este contrato eran ya más elevadas que las tenidas en cuenta para el contrato anterior.

Por todo lo anterior es preciso modificar el contrato principal mediante un aumento de 49.084 horas respecto de las inicialmente estimadas, lo que incrementa el presupuesto hasta los 1.011.277 euros. De igual manera, se ha considerado necesario ampliar la prestación del programa durante los seis días no lectivos del mes de septiembre de 2026, lo que supone un aumento de 26.415 horas y un incremento, por tanto, del presupuesto en 544.228 euros.

CONCILIAMOS VERANO

El Programa 'Conciliamos Verano 2026' suma entre el 3 de agosto y el 8 de septiembre un total de 7.827 niños participantes con edades comprendidas entre los 3 y 12 años (hasta 14 cuando se trata de niños con necesidades específicas de apoyo educativo), lo que supone un aumento de usuarios en el conjunto de la Comunidad del 5,2 % en comparación con el pasado año.

Este periodo recoge como novedad la extensión del programa hasta el día anterior al comienzo del curso escolar, es decir, el 8 de septiembre, de acuerdo con el calendario aprobado por la Consejería de Educación para el curso 2026-2027. Una medida que busca proporcionar a las familias un recurso público de conciliación durante todos los periodos no lectivos en su integridad.

El aumento de la demanda en este segundo periodo, que se traduce en 393 usuarios más que en 2025, demuestra la buena respuesta por parte de las familias de Castilla y León a la extensión del servicio. Estos resultados se unen a los del periodo del 25 de junio al 31 de julio con 11.531 niños, lo que supuso un aumento de usuarios en el conjunto de Castilla y León del 6,7% (729 usuarios).