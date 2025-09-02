El Imserso formaliza el contrato del servicio de prevención ajeno y exámenes de salud especiales en el Credef de Soria

SORIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha formalizado el contrato para la prestación del servicio de prevención ajeno de riesgos laborales y la realización de exámenes de salud especiales en el Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para Personas en Situación de Dependencia de Soria (Credef).

El Imserso refuerza de este modo su compromiso con la protección de la salud laboral de los trabajadores y con el funcionamiento seguro y de calidad del Centro de Referencia Estatal de Dependencia de Soria, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

El procedimiento abierto simplificado se resolvió con la adjudicación del servicio integral de prevención ajeno en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina en el trabajo, a la empresa ASPY Prevención, S.L.U., por un importe de 7.976 euros para dos años prorrogables por otros dos. Este es el importe máximo. El coste podría ser menor puesto que depende de las pruebas que se acaben realizando.

CONTRATO

Este contrato permitirá garantizar la adecuada atención preventiva a la decena de profesionales que actualmente prestan servicio en el Credef de Soria, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral.

El plazo de ejecución de dos años se inicia a partir del 3 de diciembre de 2025. La contratación asegura que el centro continúe disponiendo de un sistema integral de prevención, con programas de formación en extinción de incendios, ergonomía y prevención del acoso laboral, así como la realización de reconocimientos médicos generales y exámenes de salud específicos para determinados puestos de trabajo.