Iñaki 'Uoho' con la banda de Extremoduro, Sínkope, Sons of Aguirre o Benito Kamelas, en el Soria Rock 2022

SORIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Iñaki 'Uoho' y la banda de Extremoduro será uno de los platos fuertes del festival Soria Rock, que se celebrará en la plaza de Toros de la ciudad los días 23 y 24 de julio, junto a otros grupos de gran proyección nacional como Sons of Aguirre, The Locos, Sínkope y Benito Kamelas, las bandas femeninas The Lizards y 'Yo no las Conozco' y el grupo soriano Grave Noise.

El concejal de Cultura, Jesús Bárez, y los organizadores del Soria Rock, Sergio Izquierdo y Ricardo Martínez, junto a representantes del Banco de Alimentos de Soria, han presentado esta nueva edición que un año más cumple con su labor social.

El viernes día 23 actuarán Iñaki 'Uoho', uno de los grupos más esperados y que, a pesar de contar con más ofertas, se ha decantado por el evento soriano al ser más pequeño que otros grandes festivales, además de Sons of Aguirre, The Locos, Sínkope.

El sábado será el turno de Benito Kamelas, el rock femenino de The Lizards y 'Yo no las Conozco' y el grupo soriano y burgalés Grave Noise.

Las entradas saldrán a la venta en los próximos días en la página web soriaeventos.es con las primeras 300 entradas a 19 euros para el viernes (después a 24 euros y a 30 en taquilla) y a cinco euros para el sábado (12 en taquilla).

PARTICIPACIÓN

El festival ha contado un año más con la participación ciudadana, que ha podido proponer grupos a través de redes sociales y cuyos nombres más sonados han sido Benito Kamelas a nivel nacional y Grave Noise a nivel local.

Soria Rock contará con vasos reutilizables y colaborará con el Banco de Alimentos por lo que las personas que lleven productos no perecederos (principalmente leche o aportación económica) tendrán una consumición gratis.