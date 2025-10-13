Inauguración Las Edades del Hombre Zamora 2025: Mañueco y Argüello darán inicio el jueves a 'EsperanZa'

ZAMORA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Las Edades del Hombre, Luis Argüello, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presidirán el próximo jueves, 16 de octubre, en Zamora el acto oficial de apertura de la XXVIII edición de Las Edades del Hombre que lleva por título 'EsperanZa' en consonancia con la conmemoración que el Papa Francisco propuso para el Año Jubilar.

En los argumentos para esa designación remarcaba que este periodo "será un año de esperanza para todo el mundo, que sufre el flagelo de las guerras, los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19 y la crisis del cambio climático".

La nueva edición de Las Edades del Hombre se prolongará hasta el 5 de abril de 2026 y ofrecerá un recorrido a través del arte por la Cruz y la Resurrección de Jesús.

Para ello reunirá un centenar de piezas tanto en la catedral de Zamora y en la iglesia de San Cipriano mientras que la iglesia de El Carmen de San Isidoro está planteada como un punto dedicado a la divulgación, "especialmente orientado para familias y población escolar que contará con enfoques propios y material específico".