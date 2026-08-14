Inaugurada la Feria del Barro de Salamanca, con veinte expositores

SALAMANCA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, ha participado este viernes en la inauguración de la XXXVIII Feria del Barro, que se celebrará hasta el 23 de agosto en la plaza de Anaya con la participación de veinte expositores.

El Ayuntamiento salmantino apoya un año más esta feria organizado por la Asociación del Barrio de Salamanca (Arbasal) con el objetivo de impulsar las ventas en la ciudad del sector artesano, que genera empleo en una actividad "con tanto arraigo en la provincia", como ha aseverado el concejal.

La feria permanecerá abierta en la plaza de Anaya de Salamanca durante 10 días, desde el 14 al 23 de agosto, ambos inclusive, en horario de 10:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 22:00 horas y la mayor parte de los expositores proceden de Castilla y León, y muy especialmente de Salamanca, si bien también hay representación de otras comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Asturias, La Rioja y Cantabria, además de artesanos llegados de Portugal.

Arbasal es la asociación encargada de mantener y difundir el arte de la artesanía, además de organizar desde hace 38 años la Feria del Barro, un evento que conforma un atractivo comercial y turístico a sumar al resto de recursos de la ciudad.