Incautados 30 kilos de marihuana en una plantación en Navalmanzano (Segovia) a cuyo responsable se investiga

SEGOVIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un varón de 41 años, vecino de Segovia, como presunto autor de un delito contra la salud pública por el cultivo de marihuana y elaboración de productos derivados en la localidad segoviana de Navalmanzano.

La investigación se inició tras recibir información ciudadana que alertaba de un fuerte olor a marihuana en las inmediaciones del entorno escolar y, en el reconocimiento de la zona, se detectó que el olor emanaba de una finca abandonada, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Tras vigilancias discretas en el entorno de la finca, se detectó a un varón que entraba a la finca el pasado 9 de septiembre. El individuo fue abordado a la salida del recinto y se procedió a su identificación y posterior investigación como presunto autor de un delito contra la salud pública.

En el registro del recinto se hallaron 30 kilogramos de plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, así como productos fitosanitarios, abonos de cultivo intensivo y diversos materiales relacionados con el mantenimiento de la plantación.

La instalación contaba con un sofisticado sistema de vídeo vigilancia y otro de riego automático, lo que permitía al responsable llevar a cabo el cultivo con una presencia mínima en el lugar, dificultando así su detección.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Cuéllar.