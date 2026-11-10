Un incendio afecta a un aerogenerador de un parque eólico en San Juan del Olmo (Ávila) - EMERGENCIAS ÁVILA

ÁVILA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado este martes a un aerogenerador de un parque eólico situado en el término municipal de San Juan del Olmo (Ávila), sin que se hayan producido heridos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 16.22 horas a la altura del kilómetro 8 de la carretera AV-120, donde la sala de operaciones del 112 ha recibido hasta una veintena de llamadas que alertaban del incendio.

Tras recibir los avisos, el Centro de Emergencias 112 ha trasladado la información a la Guardia Civil y a los Bomberos de Ávila para intervenir en el lugar del suceso.

Los Bomberos de Ávila han comenzado a trabajar en el incendio a las 16.25 horas, con efectivos y una Bomba Rural Pesada (BRP).

El incendio no ha causado heridos, según la información facilitada por los servicios de emergencias.