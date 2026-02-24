Un incendio afecta a cuatro hectáreas de terreno tras descontrolarse una quema autorizada en Muñopepe (Ávila)

Incendio en Muñopepe (Ávila). - GUARDIA CIVIL

MUÑOPEPE (ÁVILA), 24 (EUROPA PRESS)

Una quema autorizada ha provocado en Muñopepe (Ávila) un incendio que ha afectado a cuatro hectáreas de terreno tras descontrolarse debido a fuerte viento, que dificultó las labores de extinción, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

El fuego se produjo en el Camino de Casasola, en el término municipal de Muñopepe, en torno a las 13.00 horas, cuando la Guardia Civil recibió un aviso del 112 que avisaba de un incendio originado por una quema autorizada que se había descontrolado.

Ante esta situación, se activaron los protocolos de emergencia y se desplazaron al lugar efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de Ávila, agentes de Medio Ambiente y unidades de Protección Civil de Ávila.

El fuego afectó a una zona de matorral con arbolado cercano, agravado por las fuertes rachas de viento que dificultaron las labores de extinción y provocaron que las llamas se dirigieran hacia las localidades de Diruelo y Casasola.

Ante la evolución del incendio, los Bomberos de Ávila solicitaron apoyo de medios aéreos, mientras una patrulla de la Guardia Civil de Piedrahíta colaboraba en las tareas de control y seguridad del perímetro.

Gracias a la rápida coordinación de los medios intervinientes, el incendio fue finalmente extinguido a las 18.45 horas y, según la estimación inicial de los agentes de Medio Ambiente, la superficie afectada asciende aproximadamente a cuatro hectáreas de pasto arbustivo, zarzas, sauces y carrascas, ha señalado el Instituto armado.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones en la realización de quemas controladas, especialmente en jornadas con condiciones meteorológicas adversas, y reitera su compromiso con la protección del medio natural y la seguridad ciudadana.