El incendio de Burgohondo no avanza "un centímetro" pero harán falta "muchos días" para estabilizarlo

Vista nocturna del entorno del embalse del Burguillo, a 28 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

BURGOHONDO (ÁVILA), 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de Extinción del operativo Infocal de la Junta de Castilla y León en el incendio de Burgohondo (Ávila), Francisco Bolaños, ha asegurado este miércoles que la pasada noche el fuego "no se ha movido un centímetro" pero ha advertido de que hará falta un trabajo durante "muchos días" para conseguir estabilizarlo.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación por la Junta de Castilla y León, Bolaños ha explicado que en las últimas horas se ha trabajado en "la reproducción que hubo en el alto de Mijares", además de "algún movimiento" que ha sido necesario realizar en los pinares al este del municipio de Casillas.

Pero el trabajo del turno de noche, ha concretado, ha sido "en términos generales tranquilo" hasta el punto de que ha aseverado que el incendio "no se ha movido un centímetro".

El trabajo ahora se centra en avanzar para estabilizar un incendio que, con 180 kilómetros de perímetro requerirá de un trabajo "de muchos días" para llegar a ese objetivo.

Además, el director de Extinción ha advertido de que la previsión meteorológica para este miércoles se puede definir como "adversa" ya que se espera una jornada de "mucho calor, baja humedad relativa y no mucho viento, pero algo de viento".

Así, habrá trabajos con maquinaria y con brigadas de tierra con herramienta para la estabilización y "obviamente mucha vigilancia" para que "en cuanto haya una reactivación acudir lo antes posible", ya que con estas altas temperaturas ha dado casi por seguro que "algún punto del perímetro se reactive".

Francisco Bolaños ha añadido que el operativo apoyará con medios aéreos al trabajo de "bomberos estructurales" que son los que gestionan los perímetros en los pueblos.

Precisamente, el incendio de Burgohondo cumple este miércoles una semana activo y los datos aportados hace unos días por la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, indican una superficie afectada de "unas 50.000 hectáreas" mientras que fuentes no oficiales que trabajan con perimetración por satélite rebajan el dato a 43.500 hectáreas.

En ambos casos todo apunta a que será el incendio más grande de la historia de España.