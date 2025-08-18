El incendio en Canalejas (León) arrasa casi de 6.000 hectáreas y se mantiene en IGR 2

Incendios de La Uña y Barniedo de la Reina (León) - GOBIERNO DE ARAGÓN

LEÓN, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha estimado que el incendio declarado este sábado, 16 de agosto, en la localidad leonesa de Canalejas, en el municipio de Almanza, ha arrasado con 5.900 hectáreas en una primera aproximación sobre el impacto de las llamas, según información de la Consejería de Medio Ambiente recogida por Europa Press.

Este incendio, que se había elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el mismo día de su inicio y ha obligado a evacuar más de una decena de localidades, muestra "una parte importante" de la superficie sin afectar.

En estos momentos, se encuentra en la zona casi una quincena de medios terrestres que intentan sofocar el fuego, entre ellos dos autobombas. La causa probable del fuego sigue en investigación.