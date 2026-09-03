Un incendio causa daños en una nave y maquinaria agrícola en Alcubilla del Marqués (Soria)

En una nave agrícola de Alcubilla del Marqués (Soria). - DIPUTACIÓN DE SORIA

ALCUBILLA DEL MARQUÉS (SORIA), 3 (EUROPA PRESS)

Bomberos de la Diputación Provincial de Soria han sofocado este jueves un incendio declarado en una nave agrícola de Alcubilla del Marqués (Soria), que ha afectado a la estructura del edificio y a maquinaria.

El aviso se ha recibido sobre las 7.30 horas desde el servicio del 112 y se han movilizado un cabo, cinco bomberos y un auxiliar, a los que se ha añadido el sargento. Se han desplazado tres Bombas Rurales Pesadas (BRP) y una Bomba Forestal Pesada (BFP), así como el autobrazo articulado que permite trabajos en altura.

Se ha visto afectada la estructura de la nave, sobre todo la cubierta, y se han incendiado tres tractores. Además, el calor ha afectado a una máquina cosechadora y a un vehículo todoterreno, así como a diversa cantidad de cereal que se encontraba almacenado.

El humo del incendio, agrandado por la quema de algunas ruedas, ha despertado inquietud entre los vecinos de la comarca, algunos de los cuales se han acercado a ofrecer su ayuda.

A las 11.00 horas se ha podido dar por controlado el incendio y, hora y media más tarde, sobre las 12.30, se ha dado por extinguido. Se desconocen por el momento las causas que han podido originar este suceso que se ha saldado sin daños personales pero con importantes materiales.