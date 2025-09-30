El incendio de Cerezo de Arriba (Segovia) se estabiliza pero sigue en IGR2 y con accesos a La Pinilla cerrados

Vista del incendio en el entorno del Pico del Lobo desde la estación de esquí de La Pinilla. - A. Pérez Meca - Europa Press

SEGOVIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CECOPI ha mantenido este martes su cuarto encuentro en la Delegación Territorial de la Junta en Segovia para evaluar la evolución del incendio de Cerezo de Arriba, que continúa en Índice de Gravedad de Riesgo 2 (IGR 2) tras una nueva noche de intenso trabajo del operativo de extinción en el que se han conseguido estabilizar el perímetro, aunque se mantienen cerrados los accesos a La Pinilla y el puerto de La Quesera.

La delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, ha señalado que el fuego no presenta llama activa aunque persisten puntos calientes humeantes dentro de la masa arbolada, lo que obliga a mantener los trabajos de refresco, especialmente en el sector de La Pinilla. Esta zona se mantiene como la más complicada para la extinción debido a la pendiente y a la dificultad de acceso, además de su proximidad a las infraestructuras turísticas y deportivas de La Pinilla, que permanecen cerradas al público.