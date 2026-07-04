Un incendio forestal de gravedad 1 en Casavieja (Ávila) moviliza a una veintena de medios aéreos y terrestres

Declarado un incendio forestal de gravedad 1 en Casavieja (Ávila) - JCYL

ÁVILA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio forestal en Casavieja (Ávila), en la comarca de Piedralaves, al provocar leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras, según ha informado la plataforma Inforcyl.

El incendio se ha originado sobre las 15.59 horas de este sábado, 4 de julio, y ha subido a gravedad 1 a las 16.10 horas, mientras en el lugar se encuentran una veintena de medios aéreos y terrestres para extinguir el fuego.

En concreto, a las 18.26 horas, trabajan para sofocar el fuego un técnico, tres agentes medioambientales/celadores, cuatro cuadrillas terrestres, seis autobombas, cuatro brigadas ELIF o BRIF, dos aeronaves y otros dos medios que no se especifican.

Las causas del incendio se investigan y por el momento no hay una estimación en hectáreas de la superficie afectada por el fuego.