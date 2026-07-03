El incendio forestal de Sena de Luna (León) baja a gravedad 0

Incendio en Sena de Luna (León). - JCYL

LEÓN, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial 0 (IGR-0) el incendio iniciado a las 21.08 horas del miércoles en Sena de Luna (León), que superó ayer las 100 hectáreas.

Así se desprende de las datos facilitados por el Ejecutivo autonómico a través de la plataforma de incendios Inforcyl, en la que se detalla que el fuego ha bajado de gravedad tras desaparecer las causas que motivaron la activación del IGR 1, ya que fue necesario restringir la circulación en uno de los carriles de la AP-66 para el acceso de los medios de extinción.

El incendio se originó a las 21.08 horas del miércoles en una cuneta de la autovía que comenzó a arder y no se pudieron hacer con él los bomberos de tierra, con lo cual se extendió durante la noche y se ha trabajado desde el amanecer durante todo el día con esas limitaciones.

Precisamente, a las 15.19 horas de este jueves se ha elevado a gravedad 1 y ha sido necesario restringir la circulación en uno de los carriles de la AP-66 para el acceso de los medios de extinción.

En el incendio trabajan en estos momentos siete medios. En concreto, tres agentes medioambientales, una cuadrilla terrestres, dos autobombas y otro medio que no se especifica.