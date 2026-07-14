El incendio de Guímara (León) baja a gravedad 0 aunque se mantiene activo

GUÍMARA (LEÓN), 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha rebajado a Índice de gravedad potencial (IGR) 0 el incendio declarado en el término municipal de Guímara (León) al haber desaparecido las causas que motivaron la declaración del IGR 1.

El fuego, que se declaró a las 22.40 horas del pasado domingo por rayos, se declaró nivel 1 a las 8.02 horas del lunes, según la información de Medio Ambiente recogida por Europa Press.

Por el momento no constan datos sobre las hectáreas que han resultado afectadas por este incendio.