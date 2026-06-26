El incendio de maleza en una cuneta dificulta la circulación en la A-231 en Santas Martas (León)

Archivo - Patrulla de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LEÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro de Emergencias 1-1-2 ha recibido más de medio centenar de llamadas por un incendio en la maleza de una cuneta de la A-231, en el término municipal de Santas Martas (León).

Las llamas se han originado a las 16.23 horas entre los kilómetros 16 y 17 de la citada vía. El fuego se ha extendido a ambos sentidos de la autovía y ha provocado mucho humo que impedía la normal circulación de vehículos en ese tramo.

De hecho, las llamas han afectado a un turismo, aunque sin provocar heridas a ninguna persona. El 1-1-2 ha dado aviso a la Guardia Civil, a los bomberos de León, al centro provincial de mando de Medio Ambiente y también por proximidad a las vías férreas, también al centro de protección y seguridad de Adif.