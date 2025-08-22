El incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) baja a gravedad 0

Vista de la zona afectada por el incendio en Molezuelas de la Carballeda, a 19 de agosto de 2025, en Molezuelas de la Carballeda, Zamora, Castilla y León (España) - Pool Moncloa/Fernando Calvo

ZAMORA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha informado de que el incendio forestal que se inició en el municipio zamorano de Molezuelas de la Carballeda y que finalmente pasó a León ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 después de doce días activo y haber afectado a unas 31.500 hectáreas, según los datos provisionales que maneja el Ejecutivo autonómico.

Este incendio, activado desde el domingo, 10 de agosto, a las 14.25 horas, se elevó ese mismo día a IGR 2 y saltó desde la provincia zamorana a la leonesa, con más de 31.000 hectáreas afectadas en ambas provincias, según datos de la Junta.

En las labores de extinción se encuentran en este momento 31 medios terrestres y aéreos, entre ellos un helicóptero y dos autobombas. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.