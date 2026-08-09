Confinada Valdeprados y evacuadas Los Ángeles y Vegas de Matute por el incendio de Navas de San Antonio (Segovia)

Columna de humo de un incendio forestal, 9 de agosto de 2026, en Navas de San Antonio visto desde Los Ángeles de San Rafael.- Nacho Valverde - Europa Press

SEGOVIA, 9 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en el incendio forestal originado en Navas de San Antoni tras reactivaciones causadas por el viento, una situación que ha obligado a decretar la evacuación preventiva de los núcleos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, y el confinamiento de la localidad de Valdeprados.

El fuego, activo desde la tarde del sábado, ha subido a gravedad 2 a las 17.41 horas de este domingo, 9 de agosto, al comportar su evolución grave riesgo para la población y bienes no forestales, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de 'X'.

Ante esta declaración, en una reunión de urgencia del Centro de Coordinación Operativa (Cecopi) se ha decidido ordenar de forma inmediata la evacuación preventiva de los vecinos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute.

El Ayuntamiento de El Espinar, al que pertence el núcleo de Los Ángeles, ha habilitado un alojamiento temporal en el Polideportivo Municipal para quien lo necesite y ha pedido a los vecinos "mantener la calma", tal y como recoge un comunicado difundido en sus redes sociales.

También se ha puesto a disposición de los desalojados el Colegio de Villacastín, según ha indicado, por su parte, el Ayuntamiento de Vegas de Matute.

Asimismo, en el Cecopi se ha ordenado también el confinamiento de la localidad de Valdeprados, según ha apuntado el 1-1-2 Castilla y León.

Desde mediodía, rachas de viento han provocado reactivaciones en puntos calientes y zonas quemadas del incendio, en el que trabaja un operativo compuesto por más de 40 medios aéreos y terrestres.

La provincia de Segovia se ve afectada también por otro incendio, en este caso en IGR 1, en la localidad de Revenga, un fuego cuyos efectos se extienden al Ayuntamiento de El Espinar a través del suministro del agua.

Según ha explicado el Ayuntamiento de El Espinar en un comunicado, el incendio de Revenga ha dejado fuera de servicio el sistema de bombeo de agua desde el embalse de Puente Alta, lo que ha obligado a la "detención completa del suministro por esta vía".

Para garantizar el abastecimiento de agua, el suministro pasará a realizarse desde el embalse local del Vado de las Cabras, ha subrayado el Consistorio, que ha pedido "responsabilidad" en el consumo de agua ante el "escenario de emergencia" actual