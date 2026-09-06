El incendio originado en Arza (Burgos) baja a gravedad 0

El Incendio Originado En Arza (Burgos) Baja A Gravedad 0
El Incendio Originado En Arza (Burgos) Baja A Gravedad 0 - JCYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 6 septiembre 2026 10:41
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   BURGOS, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El incendio forestal originado en Arza (Burgos) ha bajado este domingo a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 al desaparecer las causas que lo han mantenido en 1 durante dos días, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

   Este fuego, activo desde las 14.20 horas del pasado viernes, misma jornada en la que se elevó ya a nivel 1, congrega aún a una decena de medios aéreos y terrestres que trabajan en su extinción, tal y como recoge la plataforma de la Junta Inforcyl.

   La causa probable del incendio está aún en investigación, al igual que la superficie afectada en estimación.

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