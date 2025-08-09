Humo sobre el pueblo de Navas del Marqués, desalojado por el incendio originado en San Bartolomé de Pinares, a 9 de agosto de 2025, en Navas del Marqués, Ávila, Castilla y León (España) - Rafael Bastante - Europa Press

El incendio forestal declarado este vienres en el término municipal de San Bartolomé de Pinares, en la comarca abulense de Hoyo de Pinares, evoluciona favorablemente, aunque sigue activo pero no hay llama en ningún punto lo cual permite a los medios desplegados centrarse en cerrar el perímetro y eliminar los numerosos puntos calientes.

Así lo han explicado en declaraciones difundidas a los medios el director técnico de extinción durante la noche, Pedro José Pérez, y el técnico de la ELIF P1 de Villaeles de Valdavia (Palencia), Fernando Hernández, a su llegada de madrugada al Puesto de Mando Avanzado después de trabajar en el incendio.

En concreto, Pérez ha detallado que el incendio continúa activo con puntos calientes en todo su perímetro pero se encuentra perimetrada mucha parte después del trabajo de los bulldozer y ahora preocupan los puntos calientes en los que se va a incidir cuando se incorporen los medios aéreos para evitar reproducciones.

De cara al desarrollo de la mañana el objetivo es que los medios aéreos puedan trabajar para enfriar los puntos calientes de cara a la previsión del aumento de la temperatura y del viento, por lo que se trabajará para asegurar todo el perímetro.

Un total de 106 efectivos y 53 medios de la Unidad Militar de Emergencias ha trabajado sin descanso desde anoche en las tareas de extinción de este incendio forestal, en el que han intervenido ya 115 medios aéreos y terrestres.

NIVEL 2

La Junta de Castilla y León elevó en la tarde del viernes a Índice de Gravedad 2 el incendio que afecta al término municipal de San Bartolomé de Pinares (Ávila) y en el que han trabajado ya más de un centenar de medios aéreos y terrestres.

Según los datos del portal de información sobre incendios de la Junta de Castilla y León Inforcyl recogido por Europa Press, las llamas se originaron, por causas que se investigan, a las 14.45 horas.

Cabe recordar que el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) se refiere a aquel incendio en el que, en su evolución más desfavorable, se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante (por extensión del incendio o por las características de la masa afectada), de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes.