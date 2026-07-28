El incendio de La Utrera (León) ha sido intencionado: "Ha podido causar mucho daño"

LEÓN, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de La Utrera (León) se encuentra en "fase de control" pese a haber sido "intencionado" y poder haber hecho "mucho daño", según ha señalado el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, que ha pedido colaboración ciudadana para identificar a su autor.

"Es un incendio intencionado, que ha podido causar mucho daño y que ahora mismo está, podemos decir, en fase de control, gracias al trabajo del operativo contra incendios a lo largo de esta tarde", ha detallado en declaraciones difundidas por los canales de la Junta.

Diego señala que a pesar de que esos trabajo avanzan favorablemente se ha decidido mantener el Índice de Gravedad 2 (IGR) junto a las medidas preventivas para la población.

Por lo tanto, continúan evacuados por prevención La Utrera (60 desalojados), y el barrio de La Velilla (6 desalojados), en el municipio de Valdesamario. Asimismo, se confinan otros dos barrios de este mismo municipio: La Garandilla (35 personas confinadas) y el Castro (15 personas confinadas). Por otra parte, sigue cortada la carretera LE-451 (kilómetros del 37 al 40).

Adicionalmente, se ha cortado una línea eléctrica en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de los operarios que trabajan en la extinción del incendio. Los pueblos afectados por este corte son: Villameriel, San Feliz de las Lavanderas, Paladín, Escuredo y La Utrera. El servicio de electricidad se retomará en estas localidades cuando sea seguro para el operativo, ha abundado.

Por último, Eduardo Diego ha insistido en su petición de colaboración ciudadana para "detectar a aquellas personas que ponen en peligro" el medio natural y, "especialmente", las "vidas" de las personas, tanto de la población "como de los propios servidores públicos del operativo que trabajan contra estos incendios".

"Con lo cual colaboración para intentar identificar, intentar señalar y poner en este caso a disposición de la Guardia Civil y posteriormente de la Justicia a estas personas por todo el daño que hacen", ha finalizado.