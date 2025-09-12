Un incendio en una vivienda de la calle Santiago Apóstol moviliza a los Bomberos de Burgos

BURGOS, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio que se ha registrado en la cocina de una vivienda de la calle Santiago Apóstol con San Juan Ortega ha movilizado esta tarde a los Bomberos de Burgos, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 20.25 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido varias llamadas que alertaban del fuego y solicitaban asistencia.

El 112 ha dado aviso del incendio a los Bomberos, a la Policía Local y Nacional y también a Emergencias Sanitarias - Sacyl, en preventivo, ya que en la vivienda había un varón asomado a la ventana solicitando ayuda.