El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (d) y el alcalde de Navaluenga, Armando García Cuenca (c), durante la visita al PMA el pasado domingo - Mateo Lanzuela - Europa Press

ÁVILA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará mañana jueves, 30 de julio, el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navaluenga (Ávila), desde el que se dirige la lucha contra los incendios forestales de la zona.

Según informan desde Presidencia, el jefe del Ejecutivo estará acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

En el PMA asistirá a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) que se celebrará a las 10.00 horas, en la que se evaluará la evolución de los incendios.

Posteriormente, realizará una declaración institucional ante los medios de comunicación (cobertura abierta).