Zona calcinada a causa del incendio forestal de Íscar, a 14 de julio de 2026, en Íscar, Valladolid, Castilla y León (España). La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 un incendio forestal, por amenaza seria a poblac - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 el fuego declarado en la tarde del martes, 14 de julio, en Íscar (Valladolid), aunque los medios de extinción siguen trabajando en el lugar.

Así lo ha señalado la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, quien ha concretado que la bajada de nivel se produce al entender que han desaparecido los motivos para su declaración IGR 2, que se activó a las 17.12 horas por la "amenaza seria a poblaciones que exija medidas de socorro de la población o de protección de bienes" y por que pueda comportar "grave riesgo para la población y bienes no forestales".

Alonso ha aclarado que ya no se encuentra amenazada la población y tampoco el núcleo de la localidad y, aunque la situación está "controlada", aún es preciso seguir trabajando.

En estos momentos actúan en el lugar cuatro agentes medioambientales, dos técnicos, cuatro cuadrillas de tierra, una helitransportada, dos autobombas y una bulldozer para seguir perimetrando y finalizando las tareas de extinción.

"Todavía es pronto para poder precisar qué es lo que ha sucedido, cuál ha sido la motivación y las causas de este incendio", ha señalado Alonso, quien ha añadido que se mantiene abierta la investigación.

La delegada de la Junta ha expresado su agradecimiento a todos los medios que han estado trabajando del operativo, tanto de la provincia de Valladolid como de las vecinas que han acudido para ayudar, además de los de otras administraciones como la Diputación, la Guardia Civil así como a los vecinos del municipio, que "se han volcado en las tareas de extinción".

El fuego llegó a avanzar a 33 metros por minuto una vez que se declaró entre el pueblo y la ladera del castillo, en un lugar que la plataforma Inforcyl ubicó en las cercanías de la calle Francisco Pizarro de Íscar.