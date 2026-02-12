Una incidencia en una obra deja sin suministro a 180 clientes y a varios semáforos en la zona de la Feria de Valladolid

VALLADOLID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia provocada por los trabajos en una obra que se lleva a cabo en el entorno de la Feria de Valladolid ha provocado en torno a las 9.15 horas de este jueves la rotura de una tubería que ha inundado un centro de transformación de Iberdrola, cuyos técnicos han tenido que cortar el suministro para retirar el agua y proceder a la reparación de la avería, situación que ha afectado a unos 180 clientes de la zona.

Fuentes de Iberdrola han explicado que unos trabajos que se realizaban en el entorno de la Feria de Muestras, en la calle Mieses, han provocado a las 9.15 horas la rotura de una tubería de aguas limpias que ha inundado un centro de transformación.

Los técnicos de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, se han desplazado "de inmediato al lugar" y han interrumpido el suministro en la instalación para poder retirar el agua con seguridad.

Las mismas fuentes han señalado que en cuanto puedan acceder al interior con garantías, los equipos trabajarán en restablecer el suministro eléctrico a los 180 clientes afectados.

Asimismo, el corte ha afectado a varios semáforos de calles de la zona, como por ejemplo los que regulan la intersección de la avenida de Salamanca con la avenida Miguel Ángel Blanco, que han tenido problemas durante unas dos horas, si bien la Policía Municipal de Valladolid ha informado de que a las 10.40 horas ya se había normalizado la situación.