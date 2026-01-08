Incidente en la cocina del Hospital de León por sobrepresión de una máquina calientaplatos sin daños personales

Archivo - Imagen del Complejo Asistencial Universitario de León, donde este jueves se ha producido un incidente por sobrepresión de una máquina calientaplatos. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) ha registrado este jueves un incidente en la cocina como consecuencia de una sobrepresión de una maquina calientaplatos que no ha supuesto daños personales.

No obstante, el suceso ha causado "importantes daños materiales" que repercuten en la elaboración de los menús de los pacientes ingresados, según ha informado a Europa Press en un comuncado el Complejo Asistencial Universitario de León.

La Gerencia del Caule ha agradecido el "magnífico comportamiento" del personal de la cocina y ha apuntado que el Hospital está elaborando un plan de contingencia para atender "en las mejores condiciones nutricionales y de calidad" a los pacientes.

Al mismo tiempo, ha lamentado las posibles molestias que esta situación sobrevenida pueda ocasionar y espera contar con la comprensión de los pacientes ingresados, así como de sus familiares.

El director generente del Hospital de León, Alfonso Rodríguez-Hevia González, ha señalado que el Complejo Asistencial está trabajando para volver a una situación de normalidad "a la mayor brevedad posible".