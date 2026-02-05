Se incorporan a la búsqueda del octogenario desaparecido en Noceda (León) un helicóptero y un guía con un can

Imagen del varón de 82 años que desapareció ayer por la tarde de su domicilio en la localidad de Noceda del Bierzo (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda para localizar a un varón de 82 años que desapareció ayer por la tarde de su domicilio en la localidad de Noceda del Bierzo (León) ha incorporado dos nuevas unidades de la Guardia Civil, un helicóptero de la Unidad Aérea de León y un guía con un can especializado en seguridad y rescate (SYR) del Grupo Cinológico de la Zona de Castilla y León con base en Zamora.

El varón desaparecido posiblemente iba vestido con pantalón marrón, jersey oscuro, bastón y gafas graduadas, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La alerta familiar movilizó ya ayer patrullas de seguridad ciudadana para iniciar las labores de rastreo por la localidad y alrededores sin resultados hasta el momento. A primera hora de este jueves se incorporó a la búsqueda la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) de León, equipada con un dron para buscar desde el aire.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se ha establecido por la Guardia Civil en esta localidad, desde donde el responsable del operativo de la Guardia Civil coordina a todos los participantes del operativo. Además de las distintas unidades desplegadas sobre el terreno por la Guardia Civil, se ha solicitado la colaboración a otras instituciones.

Como ocurre en todos los casos de desaparición de personas, por parte de la Guardia Civil se han instruido las correspondientes diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de León, según ha señalado la Subdelegación del Gobierno en León.