India Martínez, El Arrebato, Los Secretos, Dani Fernández, Funambulista y Zenet llegarán con su música a Salamanca

Publicado 17/12/2019 17:02:47 CET

SALAMANCA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

India Martínez, El Arrebato, Los Secretos, Dani Fernández, Funambulista y Zenet son algunos de los artistas y grupos que forman parte del programa musical, con 29 actuaciones diferentes, de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para el primer trimestre de 2020.

La oferta de música clásica comenzará el 1 de enero con el tradicional Concierto de Año Nuevo protagonizado por la Strauss Festival Orchestra y le seguirá el 17 de enero un nuevo concierto de temporada del VIII Ciclo de Cámara y Solistas, protagonizado por el Cuarteto Calidore y la oboísta Cristina Gómez Godoy.

Este ciclo continuará con otros cuatro conciertos programados este trimestre: el que ofrecerá el pianista Enrique Bagaría, el 10 de febrero; el de Nicolás Chumachenco (violín) y Josep Colom (piano), previsto el 17 de febrero; el que ofrecerá el quinteto de viento Azahar Ensemble el 2 de marzo; y el del dúo de guitarras formado por Eduardo Inestal y Joaquín Clerch, que actuarán en el Teatro Liceo el 23 de marzo.

Además la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca ofrecerá su segundo concierto de temporada el domingo 1 de marzo, en el que hará un recorrido por las páginas más célebres de la zarzuela. Además, el Coro Ciudad de Salamanca ofrecerá su Concierto de Primavera el 24 de marzo.

El Centro de las Artes Escénicas y de la Música y el Teatro Liceo acogerán varios conciertos de músicas actuales durante los tres primeros meses de 2020. El primero en actuar será El Cabrero, que regresará a Salamanca con su gira de despedida el sábado 18 de enero, en el Caem.

Le seguirá Zenet, que presentará en el Liceo su nuevo álbum, titulado 'La guapería', el 14 de febrero, y El Arrebato actuará en el Caem el 22 de febrero para presentar su nuevo disco, titulado 'Abrazos'.

Funambulista (5 de marzo), la cantante India Martínez (6 de marzo), Los Secretos (13 de marzo) y Viva Suecia (27 de marzo), completarán el cartel de conciertos de músicas actuales previstos para el primer trimestre.

SALA B

El grupo de rap Los Chikos del Maíz presentarán su nuevo disco, Comanchería, el viernes 10 de enero, con las entradas ya agotadas, en la Sala B del Caem, al que seguirá, en este mismo espacio, la banda de música soul Freedonia, el viernes 17 de enero.

También en la Sala B se citarán los salmantinos Kike M y The son of Wood, que ofrecerán un concierto el 7 de febrero; el guitarrista Santiago Campillo, el 8 de febrero, junto a los salmantinos Sadia.

Los salmantinos Paté de Pato ofrecerán un concierto de 28 de febrero, dentro de su gira 'Sobreviviendo' en el trayecto tour. El cantante y compositor Dani Fernández, actuará el 5 de marzo. Le seguirán Rodrigo Cuevas, el 20 de marzo, y Vocalis, el 28 de marzo, todos en la Sala B.

El mismo espacio acogerá dos festivales el próximo trimestre. El Jump & Jive Festival, dedicado a la música swing y rock & Roll, con la participación de los salmantinos Lulú & The rockets y los vallisoletanos Old Memphis, y el Salamanca Town of rock'n'roll, previsto el 14 de marzo, y en el que participarán los británicos The Avengers, los italianos The rotten rockers y los españoles Los faraones.

OTRAS PROPUESTAS

El músico salmantino Gabriel Calvo presentará en el Teatro Liceo su nuevo proyecto discográfico, 'Folklorquiando', dedicado a Federico García Lorca, un proyecto en el que ha contado con la colaboración del pintor salmantino Florencio Maíllo y el actor Jes Martin*s.

Asimismo, la Semana Santa protagonizará tres conciertos, el que ofrecerá la Banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Victoria de Sevilla en el Caem, el que interpretará el Coro Santa Cecilia en la iglesia de La Purísima, el 24 de marzo, y El Miserere de Doyagüe, previsto el 29 de marzo en la Catedral Vieja.