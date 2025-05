Industria y Agricultura remiten una carta conjunta a Azucarera para conocer la situación tras el anuncio del ERE

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 21 (EUROPA PRESS) Las consejeras de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, han remitido una carta conjunta a la empresa Azucarera tras el anuncio de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en todas las plantas de la compañía en España, tres de ellas en Castilla y León: La Bañeza (León), Miranda de Ebro (Burgos) y Toro (Zamora).

Según ha explicado González Corral, el objetivo de la Junta con esta carta conjunta es pedir información a la empresa para conocer la situación concreta de la que, según ha reconocido también, se han enterado a través de los medios de comunicación. "No les puedo trasladar nada porque no he recibido ningún tipo de información clara ni concisa por su parte", ha añadido.

La titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha aprovechado la ocasión para recordar que la Junta ha apostado siempre por el cultivo de la remolacha, al que se ha referido también como "un producto tan característico" de Castilla y León. "Tienen que tener todos claro que seguiremos defendiendo a la remolacha, a nuestros agricultores y a todos los trabajadores", ha aseverado González Corral.