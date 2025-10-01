La Influenza Aviar obliga a sacrificar 102.000 gallinas en dos explotaciones de la provincia de Valladolid

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado hoy dos focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, en sendas explotaciones ubicadas en Aguasal y Olmedo, en la provincia de Valladolid, considerados de carácter secundario al mantener vínculos epidemiológicos con el foco comunicado el pasado 19 de septiembre en Olmedo.

En concreto, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, de referencia en España, ha confirmado hoy estos dos focos y uno más en Valdemoro, Madrid, por lo que son nueve los focos detectados en aves de corral en España en el presente año, localizados en las provincias de Badajoz, Toledo, Huelva, Guadalajara, Valladolid y Madrid.

Adicionalmente, desde el inicio de la actual temporada se han detectado 40 focos en aves silvestres en Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña, y otros dos en aves cautivas en País Vasco y Andalucía.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural activó el 29 de septiembre el protocolo del Programa de Vigilancia de la Influenza Aviar en España de 2025 tras detectarse un incremento de mortalidad en ambas granjas que se encuentran dentro del perímetro de restricción del foco declarado el 19 de septiembre, con un censo aproximado de 14.000 gallinas camperas en la primera y 88.000 ponedoras en la segunda.

El lunes día 29, los servicios veterinarios oficiales visitaron las granjas y procedieron a su inmovilización preventiva y la toma de muestras oficial. Asimismo, de acuerdo con la normativa europea para este tipo de casos, se procede a la realización de la encuesta epidemiológica para conocer el posible origen del foco, el sacrificio y destrucción de las aves de la explotación, y las tareas de limpieza y desinfección correspondientes.

Se recuerda la necesidad de mantener y reforzar las adecuadas medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas para evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva, tanto en aves silvestres como en explotaciones avícolas, notificando cualquier sospecha, con objeto de garantizar la posible detección precoz de cualquier nuevo foco y permitir adoptar las medidas necesarias para evitar la diseminación de la enfermedad a otras explotaciones.

Igualmente hay que recordar que este virus no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos, pero, en cualquier caso, se recomienda minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertos en el campo.