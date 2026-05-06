InfoJobs registró cerca de 9.000 vacantes de empleo en abril en CyL, un 5% menos respecto al mes anterior

VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León registró en abril un total de 8.983 vacantes de empleo para trabajar en la Comunidad, una cifra que desciende respecto al mes anterior un cinco por ciento, cuando se contabilizaron 9.492 puestos de trabajo ofertados, aunque en comparación con abril de 2025 (8.426 vacantes), aumenta un siete por ciento.

Así se desprende de los datos de InfoJobs que reflejan que en Castilla y León el número de personas desempleadas registradas en la Comunidad se ha reducido en 3.281 respecto al mes anterior.

Tras este descenso, la cifra total de desempleados se sitúa en torno a las 99.700 personas y en comparación con abril de 2025, el paro registrado ha descendido en aproximadamente 5.200 personas, lo que supone un descendo del cinco por ciento interanual.

En paralelo, la afiliación a la Seguridad Social también ha registrado una evolución positiva, con un incremento de más de 5.500 afiliados respecto a marzo, situando el total en torno a 990.000 cotizantes. En términos interanuales, la afiliación ha crecido en alrededor de 15.5000 personas (+1,59 por ciento).

Compras, logística y almacén se sitúa como una de las categorías más dinámicas del mes, con un total de 843 vacantes. Esto representa un incremento del 36 por ciento respecto a marzo (621 puestos de trabajo ofertados) y un destacado crecimiento interanual del 17 por ciento en comparación con abril de 2025 (723).

Este comportamiento refuerza el papel estratégico del sector en el actual contexto económico, donde la actividad logística continúa mostrando una elevada capacidad de tracción sobre el empleo.

En el mes de abril, las tres primeras posiciones del ranking de los puestos más demandados son peón/a de la industria manufacturera, con 863 vacantes; teleoperador/a, con 857; y agente inmobiliario/a, con 422.

En la lista también aparecen puestos vinculados a compras, logística y almacén como mozo/a de almacén, operador/a de carretilla elevadora o conductor/a de vehículo de reparto, que evidencian la activación de la contratación vinculada a la cadena de suministro en el arranque del periodo previo al verano.

Entre las vacantes registradas en InfoJobs en abril, se publicaron un total de 3.259 puestos de trabajo que ofrecían contrato indefinido, representando el 36,2 por ciento de las vacantes que informaban sobre la tipología de contrato. Por otro lado, los contratos de duración determinada, 3.457, han supuesto el 38,4 por ciento del total en la plataforma.

En lo que respecta al tipo de jornada a realizar, predominaron las vacantes que ofrecían jornada a tiempo completo, 5.872 (el 65,3 por ciento del total). El 18,5 por ciento de los puestos de trabajo ofrecían jornada parcial.

El análisis territorial de las vacantes registradas en abril refleja, a nivel general, un comportamiento moderado, aunque destacan las buenas cifras de Murcia, que se sitúa como la comunidad con mayor crecimiento, con un fuerte repunte del 50 por ciento mensual y del 60,5 por ciento interanual; y los incrementos de Extremadura (+19 por ciento mensual; +11,5 por ciento interanual) y Castilla-La Mancha (+9 por ciento mensual; +16 por ciento interanual).

En términos de volumen, Madrid (45.758 vacantes), Cataluña (43.346) y Andalucía (22.939) continúan concentrando el mayor peso de la oferta, seguidas de la Comunidad Valenciana (19.963).