El informe de intervención del Ayuntamiento de Palencia constata la falta de personal y medios del consistorio

Oleno del Ayuntamiento. - AYTO PALENCIA

PALENCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El informe anual del ejercicio 2025 de los resultados del control interno del Ayuntamiento elaborado por la Interventora municipal, en el que se refleja una falta importante tanto de medios personales como de medios técnicos, ha centrado esta jeves el inicio del debate del Pleno.

Todos los grupos de la oposición y los concejales no adscritos han coincidido en sus críticas al equipo de Gobierno por esta situación a la que han calificado de "muy grave", al tiempo que han manifestado su preocupación por aspectos como la falta de fiscalización de los servicios del Ayuntamiento, la concesión de subvenciones, los procesos de contratación de personal o la gestión de los fondos europeos.

Desde la oposición han coincidido en señalar las "posibles consecuencias" de estas carencias en el control de la gestión los fondos municipales y han denunciado que no se están adoptando medidas para solucionar estos problemas.

Tanto el concejal de Hacienda y Personal, Carlos Hernández, como la propia alcaldesa, Miriam Andrés han reconocido que se trata de un problema arrastrado desde hace años y para el que se lleva tiempo encontrar una solución, ya que se convocan las plazas "que son abandonadas al poco tiempo de ser ocupadas".

En este sentido, han asegurado que, a pesar de las dificultades en los servicios de Intervención y de Personal, no se ha dejado de prestar ningún servicio municipal.

En este sentido, la alcaldesa ha señalado que de las 150 quejas semanales registradas cuando comenzaron a gobernar, se han pasado a las 12 registradas de la semana pasada.

Por otro lado, la sesión ordinaria que ha servido para aprobar por unanimidad la propuesta de modificación de prioridades de inversión de la contribución especial para el establecimiento, la mejora y la ampliación del servicio de extinción de incendios.

También, ha salido adelante con el voto a favor de todos los grupos políticos, la propuesta de adhesión del Ayuntamiento de Palencia a la Asociación ITAGRA, Centro Tecnológico Agrícola, al entender que aportará beneficios como, por ejemplo, disponer de información actualizada sobre ayudas y subvenciones relacionadas con innovación y desarrollo rural o asesoramiento técnico para tramitar proyectos y acceder a financiación de otras administraciones.