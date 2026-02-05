Ingresa en un centro asistencial tras amenazar con un cuchillo a varias personas en plena calle de Palencia

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALENCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en un centro asistencial de un hombre que fue detenido ayer tras amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones a las personas que pasaban por la calle.

Según informa la Comisaría Provincial, los hechos sucedieron ayer por la tarde cuando la Sala del Centro Inteligente de Coordinación, Mando y Control (Cimacc) de la Policía Nacional recibió varias llamadas que informaban de esta situación.

Cuando llegaron las patrullas, hallarán al varón, de unos 50 años, en una actitud muy violenta, profiriendo amenazas a los viandantes y golpeando la cristalera de un establecimiento, además de amenzar a los usuarios del mismo, por lo que tras ser reducido se procedió a su detención por un delito de amenazas graves.

Una vez finalizadas las diligencias policiales esta persona ha pasado a disposición judicial en el día de hoy, decretando el juez su ingreso obligatorio en un centro asistencial.