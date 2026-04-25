Ingresa en prisión tras robar una bicicleta de 3.000 euros en Valladolid

Ingresa en prisión un hombre tras hurtar una bicicleta valorada en 3.000 euros en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón, al que le constaban once antecedentes policiales, nueve de ellos en lo que va de año, como presunto autor de un delito de hurto tras sustraer una bicicleta valorada en unos 3.000 euros en un aparcamiento exterior situado en la Plaza de la Universidad.

La detención se produjo a las 13.00 horas del pasado 23 de abril en la calle Embajadores, después de que una patrulla que circulaba por la avenida de Segovia, en las inmediaciones del túnel de Labradores, detectara al sospechoso cuando circulaba en una bicicleta eléctrica de "apariencia reciente", según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Ante las sospechas, los agentes realizaron un cambio de dirección para seguirlo e interceptarlo finalmente a la altura del número 12 de la citada calle.

Requerido por el origen de la bicicleta, el varón manifestó que no era de su propiedad y que se la había prestado un amigo con el que no podía contactar en ese momento.

Durante la intervención, se personó en el lugar un hombre que se identificó como el legítimo propietario del vehículo y explicó que había dejado su bicicleta --valorada en unos 3.000 euros y de la que aportó factura-- asegurada con un candado y un dispositivo de alarma en un aparcamiento exterior situado en la Plaza de la Universidad de Valladolid.

El perjudicado, repartidor de profesión, había sido alertado por compañeros de trabajo de que su bicicleta ya no se encontraba en el lugar donde la había dejado Ante el reconocimiento del propietario, la falta de justificación del origen del vehículo y los numerosos antecedentes del individuo por delitos contra la propiedad, los agentes procedieron a su detención.

El arrestado fue trasladado por la misma dotación policial a la Comisaría de Policía de Las Delicias para la instrucción de las diligencias oportunas y fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su inmediato ingreso en prisión.