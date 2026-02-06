El Ingreso Mínimo Vital llegó en enero a 34.278 hogares de CyL en los que viven 103.998 personas

Imagen de archivo de un recibo de la compra - JCYL

VALLADOLID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en enero a 34.278 hogares de Castilla y León en los que viven 103.998 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y recogida por Europa Press. En España llegó a 798.312 hogares en los que viven 2.441.675 personas.

En la mayor parte de los hogares a los que ha llegado el IMV en Castilla y León hay menores de edad (17.594), en otros 10.543 no hay menores y los 6.141 restantes son monoparentales.

Por su parte, la cuantía media de la prestación en Castilla y León alcanzó los 542,54 euros al mes por hogar, ligeramente por debajo de la media (546,81 euros), y 178,82 euros por beneficiario, casi igual que en el resto del país (178,78 euros).

En total, la nómina del IMV ascendió a 19,46 millones de euros en Castilla y León, de un total de 457,72 millones de euros en España.

Por provincias, el IMV ha llegado a 7.582 hogares de León y a 20.598 personas, y a 7.160 hogares de Valladolid con 22.464 personas en este caso. Les sigue Salamanca, con 5.286 hogares y 15.586 personas; Burgos, con 3.797 hogares y 12.238 personas; Zamora, con 2.710 hogares y 7.466 personas; Ávila, con 2.524 hogares y 8.064 personas; Palencia, con 2.413 hogares y 7.844 personas; Segovia, con 1.876 hogares y 6.549 personas, y Soria, con 930 hogares y 3.189 personas.

En cuanto a la nómina, León encabeza el importe del IMV con 4,79 millones, seguida de Valladolid, con 4,22 millones; Salamanca, con 2,94 millones; Burgos, con 1,93 millones; Ávila, con 1,51 millones; Zamora, con 1,49 millones, y Palencia, con 1,35 millones, con Segovia y Soria por debajo del millón (839.279 y 349.714 euros en cada caso).

El Ministerio ha recordado que desde enero de 2026, la cuantía de las prestaciones en alta se ha revalorizado un 11,4 por ciento, como recoge el Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026, en respuesta a lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y a la recomendación 15ª del Pacto de Toledo, que persigue la garantía de suficiencia de las pensiones, "con el objetivo de que sean dignas y suficientes".

En enero había 126.463 prestaciones activas más que un año antes, es decir, el número de hogares protegidos ha aumentado un 18,8%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 19,1% (391.133) desde enero de 2025.

"El incremento cercano al 19 por ciento en el número de hogares protegidos en el último año refleja que el IMV está llegando cada vez a más familias y reforzando la red de seguridad frente a la vulnerabilidad", ha afirmado la ministra del ramo, Elma Saiz, que ha destacado la flexibilidad de la prestación "una política viva que evoluciona para dar una respuesta eficaz a las distintas situaciones de vulnerabilidad".

Tanto por las características de los titulares como de los beneficiarios el IMV tiene un "marcado perfil femenino" ya que alrededor del 68 por ciento de los titulares (542.509) y el 53,4% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.304.395. Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a cerca de 3,4 millones de personas.