El Ingreso Mínimo Vital llegó en febrero a 34.760 hogares de CyL en los que viven 105.363 personas

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en febrero a 34.760 hogares de Castilla y León en los que viven 105.363 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y recogida por Europa Press. En España llegó a 810.928 hogares en los que viven 2.477.021 personas.

En la mayor parte de los hogares a los que ha llegado el IMV en Castilla y León hay menores de edad (17.799), en otros 10.754 no hay menores y los 6.207 restantes son monoparentales.

Por su parte, la cuantía media de la prestación en Castilla y León alcanzó los 539,46 euros al mes por hogar, ligeramente por debajo de la media (545,13 euros), y 177,46 euros por beneficiario, casi igual que en el resto del país (178,46 euros).

En total, la nómina del IMV ascendió a 19,72 millones de euros en Castilla y León, de un total de 472,22 millones de euros en España.

Por provincias, el IMV ha llegado a 7.689 hogares de León y a 20.858 personas, y a 7.257 hogares de Valladolid con 22.762 personas en este caso. Les sigue Salamanca, con 5.364 hogares y 15.818 personas; Burgos, con 3.891 hogares y 12.549 personas; Ávila, con 2.551 hogares y 8.132 personas; Palencia, con 2.443 hogares y 7.940 personas; Zamora, con 2.237 hogares y 7.525 personas; Segovia, con 1.897 hogares y 6.603 personas, y Soria, con 931 hogares y 3.176 personas.

En cuanto a la nómina, León encabeza el importe del IMV con 4,77 millones, seguida de Valladolid, con 4,24 millones; Salamanca, con 3,00 millones; Burgos, con 1,96 millones; Ávila, con 1,56 millones; Zamora, con 1,52 millones, y Palencia, con 1,40 millones, con Segovia y Soria por debajo del millón (878.019 y 352.867 euros en cada caso).