El Ingreso Mínimo Vital llegó en junio a 36.858 hogares de CyL en los que viven 111.732 personas

Archivo - Vista interior de un autobús informativo del Ingreso Mínimo Vital, en la sede del Ministerio, a 17 de octubre de 2022, en Madrid (España). El autobús recorrerá toda España con anuncios publicitarios sobre el Ingreso Mínimo Vital. Junto al autobú - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en junio a 36.858 hogares de Castilla y León en los que viven 111.732 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y recogida por Europa Press. En España llegó a 860.458 hogares en los que viven 2.627.344 personas.

La cuantía media de la prestación es de 491,79 euros mensuales por hogar, quince euros inferior a la media (506,99 euros), y 162,23 euros por beneficiario, también ligeramente menor que la media (166,04 euros). En conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 19,22 millones de euros de un total de 465,68 millones en España.

En la mayor parte de los hogares a los que ha llegado el IMV en Castilla y León hay menores de edad (18.836), en otros 11.395 no hay menores y los 6.627 restantes son monoparentales. La mayor parte de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital tienen nacionalidad española (30.682) mientras que 6.163 son de nacionalidad extranjera y por sexos 24.077 son mujeres y 12.781 hombres

Por provincias, el IMV ha llegado a 8.135 hogares de León y a 22.091 personas, y a 7.679 hogares de Valladolid con 24.160 personas en este caso. Les sigue Salamanca, con 5.603 hogares y 16.496 personas; Burgos, con 4.186 hogares y 13.448 personas; Zamora, con 2.852 hogares y 7.865 personas; Ávila, con 2.824 hogares y 8.967 personas; Palencia, con 2.543 hogares y 8.252 personas; Segovia, con 2.014 hogares y 6.979 personas, y Soria, con 1.022 hogares y 3.474 personas.

En cuanto a la nómina, León encabeza el importe del IMV con 4,66 millones, seguida de Valladolid, con 4,12 millones; Salamanca, con 2,91 millones; Burgos, con 1,97 millones; Ávila, con 1,53 millones; Zamora, con 1,48 millones, y Palencia, con 1,29 millones, con Segovia y Soria por debajo del millón (858.873 y 364.268 euros en cada caso).