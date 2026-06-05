El Ingreso Mínimo Vital llegó en mayo a 37.108 hogares de CyL en los que viven 112.236 personas

Archivo - Ingreso Mínimo Vital. IMV. Ingreso Mínimo Vital Castilla y León. Autobús del Ingreso Mínimo Vital. - MINISTERIO DE INCLUSIÓN, S. SOCIAL Y MIGRACIONES

VALLADOLID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en mayo a 37.108 hogares de Castilla y León en los que viven 112.236 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y recogida por Europa Press. En España llegó a 862.859 hogares en los que viven 2.631.545 personas.

La cuantía media de la prestación es de 528,93 euros mensuales por hogar, casi diez euros inferior a la media (538,7 euros), y 174,88 euros por beneficiario, también ligeramente menor que la media (176,63 euros). En conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 20,46 millones de euros de un total de 500,2 millones en España.

En la mayor parte de los hogares a los que ha llegado el IMV en Castilla y León hay menores de edad (18.888), en otros 11.569 no hay menores y los 6.651 restantes son monoparentales. La mayor parte de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital tienen nacionalidad española (30.947) mientras que 6.151 son de nacionalidad extranjera y por sexos 24.304 son mujeres y 12.804 hombres

Por provincias, el IMV ha llegado a 8.242 hogares de León y a 22.345 personas, y a 7.705 hogares de Valladolid con 24.135 personas en este caso. Les sigue Salamanca, con 5.644 hogares y 16.605 personas; Burgos, con 4.244 hogares y 13.639 personas; Zamora, con 2.875 hogares y 7.907 personas; Ávila, con 2.796 hogares y 8.875 personas; Palencia, con 2.563 hogares y 8.274 personas; Segovia, con 2.013 hogares y 6.958 personas, y Soria, con 1.026 hogares y 3.498 personas.

En cuanto a la nómina, León encabeza el importe del IMV con 4,95 millones, seguida de Valladolid, con 4,31 millones; Salamanca, con 3,12 millones; Burgos, con 2,10 millones; Ávila, con 1,70 millones; Zamora, con 1,54 millones, y Palencia, con 1,41 millones, con Segovia y Soria por debajo del millón (901.012 y 379.704 euros en cada caso).