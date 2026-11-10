El Ingreso Mínimo Vital llegó en octubre a 39.426 hogares de CyL en los que viven 119.378 personas

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VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en octubre a 39.426 hogares de Castilla y León en los que viven 117.903 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y recogida por Europa Press. En España llegó a 911.274 hogares en los que viven 2.781.679 personas.

La cuantía media de la prestación es de 516,02 euros mensuales por hogar, 8,55 euros inferior a la media (524,57 euros), y 170,42 euros por beneficiario, también ligeramente menor que la media (171,85 euros). En conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 32,2 millones de euros de un total de 748,2 millones en España.

En la mayor parte de los hogares a los que ha llegado el IMV en Castilla y León hay menores de edad (20.135), en otros 10.539 no hay menores y los 6.766 restantes son monoparentales. La mayor parte de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital tienen nacionalidad española (32.942) mientras que 7.894 son de nacionalidad extranjera y por sexos 25.864 son mujeres y 13.562 hombres

Por provincias, el IMV ha llegado a 8.633 hogares de León y a 23.391 personas, y a 8.306 hogares de Valladolid con 26.154 personas en este caso. Les sigue Salamanca, con 5.929 hogares y 17.394 personas; Burgos, con 4.561 hogares y 14.589 personas; Zamora, con 3.008 hogares y 8.300 personas; Ávila, con 3.008 hogares y 9.551 personas; Palencia, con 2.743 hogares y 8.879 personas; Segovia, con 2.135 hogares y 8.879 personas, y Soria, con 1.103 hogares y 3.733 personas.

En cuanto a la nómina, León encabeza el importe del IMV con 7,6 millones, seguida de Valladolid, con 6,7 millones; Salamanca, con 4,7 millones; Burgos, con 3,5 millones; Ávila, con 2,6 millones; Zamora, con 2,4 millones, Palencia, con 2,1 millones, Segovia, con 1,5 y Soria por debajo del millón, 655.177 euros.