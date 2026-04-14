Una iniciativa de la Diputación de Segovia facilitará el traspaso de negocios a emprendedores para evitar el cierre

La diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA, ABRIL 14 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Segovia celebrará el 21 de abril la jornada 'Negocios Vivos', para facilitar el traspaso de negocios rurales de sus titulares, ya en la jubilación, a nuevos emprendedores y frenar así el cierre de establecimientos que desaparecerían por falta de relevo.

El encuentro tendrá lugar en el Museo Esteban Vicente, en una iniciativa del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible. Está dirigida principalmente a empresarios que se encuentran próximos a la jubilación o que se ven obligados a cerrar su negocio por enfermedad u otras circunstancias. Al mismo tiempo, "abre una puerta a personas interesadas en emprender en el entorno rural sin tener que partir de cero, aprovechando estructuras y proyectos ya en marcha".

La diputada responsable del área, Magdalena Rodríguez, ha presentado la jornada y ha destacado que el relevo generacional es "uno de los grandes retos" del medio rural, pero también "una gran oportunidad para emprender con una base ya consolidada". "No se puede permitir que negocios con décadas de historia desaparezcan por falta de continuidad, cuando existen personas con inquietud y capacidad para darles una nueva vida", ha subrayado.

El programa se iniciará con una charla informativa sobre el proyecto Relevacyl, plataforma de la Junta orientada a facilitar estos procesos de traspaso empresarial en el ámbito rural. En esa sesión se darán a conocer las líneas de apoyo disponibles desde la Junta y desde la Diputación. Después, una mesa de conversación reunirá a empresarios de tres negocios, dos queserías y una carnicería, que han realizado el proceso de relevo y podrán exponer sus experiencias, oportunidades y dificultades.

Durante la jornada habrá una presentación de los 27 negocios que actualmente buscan continuidad en la provincia. Dieciséis de ellos son del sector de la hostelería, repartidos por toda la geografía segoviana: Sepúlveda, Turégano, Nava de la Asunción, Valsaín, Cuéllar o Abades. Otros interesados en el relevo son dos viveros en Marugán y Otero de Herreros, un taller mecánico en Boceguillas, una carpintería metálica en Prádena, una pastelería en Coca, una tienda de piensos en San Ildefonso, un centro de ocio en Fresno de la Fuente, un teleclub en la pedanía de El Muyo y varios locales comerciales en San Rafael y Valverde del Majano, además de un espacio para eventos en Cuéllar.

La jornada tratará también el problema de la despoblación en la España interior y reflexionará sobre el papel de los negocios rurales que, abiertos, mantienen servicios básicos y empleo en municipios pequeños. Rodríguez ha señalado en este sentido que "apostar por el relevo empresarial es apostar por mantener vivos los pueblos".

Con esta iniciativa, la Diputación de Segovia da continuidad a su línea de trabajo "en favor del desarrollo rural sostenible, con una fórmula que pone en contacto directo a quienes están en camino del retiro profesional y quiEnes buscan una oportunidad de negocio y un proyecto de vida fuera de las ciudades".

La jornada 'Negocios vivos' servirá para mostrar el catálogo de negocios que, de forma activa han expresado su interés por mostrar las cualidades de su local, su actividad, potencial, características y condiciones de traspaso de la actividad. Es una fórmula que, a modo de feria empresarial, facilita el conocimiento de cada negocio por parte de potenciales empresarios, futuros residentes en las comarcas rurales segovianas.