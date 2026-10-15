La iniciativa 'Pianos en la calle' llega este jueves a León para acercar la música e inspirar a la ciudadanía

Piano de cola instalado en la calle Legión VII de la capital leonesa en el marco de la iniciativa 'Pianos en la calle'. - EUROPA PRESS

LEÓN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Pianos en la calle' es protagonista este jueves en las calles de la capital leonesa para acercar la música e inspirar a la ciudadanía, una iniciativa que desarrolla la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, entidad cultural de Covap, en colaboración con el Ayuntamiento de León y Lactiber.

A lo largo de toda la jornada dos pianos de cola estarán ubicados en la plaza de las Cortes Leonesas y la calle Legión VII para ser utilizados libremente por músicos profesionales, estudiantes, aficionados y cualquier persona que quiera sumarse a la iniciativa.

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, ha participado en la apertura de la iniciativa junto a Roberto Robles, director de Lactiber; Jordi Vivancos, director de la Asociación María Canals y Raquel Santos, directora de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno.

Elena Aguado ha explicado que esta propuesta es una muestra de colaboración entre instituciones, asociaciones y empresas para sacar la cultura a la calle. Estos pianos en la calle, ha añadido, suponen un llamamiento a todos esos artistas que tocan en sus casas, que se forman en el arte de este instrumento para que salgan a la calle a deleitar a los viandantes con su maestría, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La actividad se enmarca en los actos que la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, entidad cultural de Covap, desarrolla por su trigésimo aniversario.