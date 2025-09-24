La iniciativa 'Programa a escena' de la Diputación de Salamanca ofrece por seis obras en inglés para escolares

El diputado de Cultura, David Mingo (i) y el director del Festival de Teatro de Ciudad Rodrigo, Manuel Jesús González. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca, en colaboración con la Asociación Civitas Animación Teatral, ha organizado la quinta edición del Festival Familiar de Artes Escénicas 'Provincia a escena', que traerá, por primera vez, seis funciones en inglés para escolares de quinto y sexto de Educación Primaria.

La compañía que las escenificará será Face2Face y la obra elegida es 'Treasure Island', ha asegurado el diputado de Cultura, David Mingo, durante la presentación de un certamen que tiene por objeto "rehabilitar el territorio", potenciando las "oportunidades culturales".

Este proyecto tiene una vocación de servicio público, ha añadido y pretende "acercar las artes escénicas a los ciudadanos con independencia del lugar en el que residan, limando las dificultades de acceso a las mismas que habitualmente existen en los municipios, priorizando las actividades en aquellos municipios precisamente más rurales y con menos oportunidades de acceder a la programación cultural". "Ir al teatro es un acto festivo, pero la cultura también nos acerca a diferentes cuestiones sociales", ha añadido.

'Provincia a Escena' es un programa que tiene dos líneas de actuación. Por un lado, la celebración de un festival familiar con funciones escénicas en fines de semana durante los meses de octubre y noviembre en poblaciones con menos de 6.000 habitantes y, por otro lado, dentro de la escuela para espectadores en centros escolares tanto en primavera como en otoño.

"Esta primavera fueron 2.447 niños y jóvenes y 270 los profesores, por tanto, en total 2.717 participantes, lo que supuso un incremento de un 20 por ciento, respecto a la primavera de 2024", ha indicado el diputado.

En total, como ha subrayado Mingo, se van a desarrollar 45 representaciones escénicas, doce para público familiar en fin de semana y 33 en la escuela rural a cargo de 17 compañías profesionales.

Por su parte, el director de la Feria de Teatro de Castilla y León, que se lleva a cabo cada año en Ciudad Rodrigo, Manuel Jesús González, ha recordado que el festival 'Provincia a Escena' comienza el 5 de octubre en Sancti Spíritus y finaliza el 29 de noviembre en Vitigudino.

"Es un proyecto plenamente consolidado en la provincia y que el público demanda cada año", ha asegurado González.

La entrada en todos los espectáculos es libre hasta completar el aforo y puede consultarse el programa completo en la página webwww.provinciaaescena.es