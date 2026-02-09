La instalación de nidales asegura la reproducción de cernícalo primilla en primavera en la Campiña Segoviana

Cernícalo en el alero de la iglesia de Balisa (Segovia). - GREFA

SEGOVIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La instalación de nidales y cajas nido han permitido garantizar la reproducción de varias parejas de cernícalo primilla en la próxima temporada de cría, llegada la primavera, dentro de la comarca de la Campiña Segovia.

El Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (Grefa), en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que ha llevado a cabo actuaciones para favorecer la conservación del cernícalo primilla y otras especies asociadas a entornos humanos en varias localidades de la Campiña Segoviana.

Las intervenciones se han realizado con el apoyo de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y la colaboración de entidades locales.

La Campiña Segoviana es un territorio clave para el primilla, por la combinación de hábitats agrarios tradicionales y edificaciones históricas, que sirven como lugares de nidificación.

Una de las intervenciones principales se ha realizado en la iglesia de San Sebastián de Balisa, dentro del término municipal de Santa María la Real de Nieva.

Durante la rehabilitación del edificio, Grefa ha asesorado técnicamente para proteger la colonia histórica de cernícalo primilla, creando trece nidales -ocho integrados en el alero de la torre y cinco mimetizados con la fachada-, lo que asegura la continuidad de la especie y mejora sus condiciones de nidificación para futuras temporadas. Parte de estos nidales ya fueron utilizados durante la última campaña reproductora.

OTRAS ACTUACIONES

Además, Grefa ha desarrollado actividades formativas con alumnado del IES Catalina de Lancaster, en Santa María la Real de Nieva, donde los alumnos participaron en la construcción de veinte cajas nido de madera.

Posteriormente, estas cajas se instalaron en distintos puntos estratégicos de la comarca: seis en el campanario de la iglesia de Pascuales, seis en el Centro de Salud de Santa María la Real de Nieva, cuatro en las escuelas de Paradinas y cuatro más en la iglesia de Laguna Rodrigo. Estas medidas amplían la red de puntos seguros para la reproducción del cernícalo primilla.

El conjunto de actuaciones fortalece la biodiversidad rural al consolidar colonias estables de la especie, que se encuentra muy escasa a escala provincial, ha señalado Grefa, que ha incidido en que la pérdida de hábitat, el uso de fitosanitarios agrícolas y la desaparición de estructuras tradicionales de nidificación son sus principales amenazas.

La combinación de intervenciones en edificios históricos, instalación de nidales y colaboración con entidades locales promueve un modelo de conservación que integra biodiversidad, patrimonio y desarrollo rural, fomentando actividades participativas y recursos turísticos basados en la naturaleza.

Grefa ha agradecido la colaboración de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, el Ayuntamiento de Santa María la Real de Nieva, el IES Catalina de Lancaster, el párroco local y el Obispado de Segovia y ha felicitado a los vecinos por conservar un patrimonio natural cada vez más escaso en la provincia.