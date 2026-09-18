Instalan una potabilizadora portátil junto al depósito de Revenga (Segovia) para reforzar el tratamiento del agua

Potabilizadora en el depósito de Revenga. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha comenzado a instalar en la entidad local menor de Revenga, junto al depósito de este núcleo urbano, una potabilizadora portátil que permitirá reforzar el tratamiento del agua procedente del embalse de Puente Alta, y eliminar la turbidez que presenta desde hace unas semanas para que vuelva a ser apta para el consumo.

Esta planta móvil de tratamiento de agua entrará en servicio a principios de la próxima semana y estará en funcionamiento, en principio, durante tres meses, el tiempo necesario hasta que el embalse de Puente Alta aumente de nivel y recupere las condiciones adecuadas.

El equipo ha sido alquilado por el Ayuntamiento y su puesta en funcionamiento se está realizando en coordinación con Aquona, empresa responsable de la gestión de las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del municipio, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Se trata de una instalación con mayores prestaciones que la potabilizadora con la que cuenta actualmente Revenga, lo que permitirá incrementar la capacidad de tratamiento, con una mayor capacidad de filtración y mejorar la respuesta ante las actuales condiciones del agua.

El transporte y montaje de este equipo han supuesto un coste de 24.605,10 euros, mientras que el alquiler mensual de esta planta móvil de tratamiento de agua asciende a 24.605,10 euros. La decisión de incorporar este sistema responde a una situación excepcional en el embalse de Puente Alta.

El descenso de las reservas ha hecho que el agua se encuentre en cotas más bajas, donde presenta una mayor presencia de partículas en suspensión y, por tanto, niveles de turbidez superiores a los habituales.

Esta situación "excepcional" a la que se ha visto avocada el Ayuntamiento se ha producido por el vaciado del embalse de El Tejo, que ha llevado a que el municipio de El Espinar utilice los recursos de Puente Alta. Los controles realizados en la red de Revenga detectaron niveles de turbidez que superaban los parámetros establecidos para el agua destinada al consumo humano.

Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento asegura que adoptó las medidas necesarias para proteger la salud de los vecinos y garantizar alternativas de abastecimiento, entre ellas la distribución de agua embotellada.

Una medida extraordinaria ante una situación excepcional La instalación de la potabilizadora portátil supone un refuerzo extraordinario de los sistemas de tratamiento existentes mientras se mantiene el seguimiento de la evolución de la calidad del agua de Puente Alta.

Los servicios técnicos municipales y Aquona mantienen un "control continuo" de los parámetros del agua mediante analíticas y seguimiento de su evolución. En función de los resultados, se irán adoptando las medidas necesarias para avanzar hacia la recuperación de las condiciones adecuadas para el consumo.

Con la instalación de esta potabilizadora, el Consistorio refuerza de manera inmediata los medios disponibles en Revenga para hacer frente al episodio de turbidez y continúa trabajando para normalizar la situación del agua en el núcleo.