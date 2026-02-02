Instituciones y administraciones dan un último impulso a León como pobible sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Instituciones y administraciones dan un último impulso a León como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. - COLEGIO VETERINARIOS LEÓN

LEÓN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las administraciones leonesas y portavoces de diversas organizaciones se han reunido esta mañana en torno al colectivo veterinario leonés, principal impulsor de la candidatura de León como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, para reivindicar la solvencia de dicha candiatura y pedir al Gobierno central que la descentralización de organismos como éste sea un hecho.

En esta última comparecencia antes de que el Ejecutivo central anuncie qué ciudad española albergará esta sede, una nutrida representación de autoridades de distintas siglas políticas y miembros de organizaciones leonesas se ha unido para recordar que la apuesta por la Agencia tiene detrás una candidatura sólida.

El acto ha contado con la asistencia del presidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León, Álvaro Borge; el alcalde de León, José Antonio Diez; el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego; el vicepresidente segundo de la Diputación, Valentín Martínez; la rectora de la Universidad de León, Nuria González; el presidente de ColproLeón, José Antonio Cuba, y el presidente del Sindicato Veterinario de Castilla y León, Manuel Martínez.

El presidente de la Profesión Veterinaria de León, Álvaro Borge, ha expresado el deseo compartido de que "se conceda a León un lugar en esa España que a veces prometen que se va a descentralizar", y ha aputado a la "capacidad y solvencia" del sector sanitario, veterinario y biotecnológico en León. "La Veterinaria es pieza clave en esta Agencia y León es eslabón imprescindible en la Veterinaria de España. Cualquier experto que analice la propuesta sabrá que León tiene muchas opciones. Lo que hace falta es que confíen en que una ciudad de provincia como la nuestra también puede estar a la altura".

A este respecto, José Antonio Cuba, presidente de la Asociación de Colegios Profesionales de León -ColproLeón, organización que representa a más de 20.000 profesionales de la provincia, parte de ellos del ámbito sanitario, ha desgranado la solidez de la candidatura leonesa.

"Con la capacidad de nuestra histórica Facultad de Veterinaria, con Ciencias de la Salud, con la nueva Facultad de Medicina, con una red cohesionada de centros de investigación, con un gran polo biotecnológico y con una solvencia como ciudad indiscutible: contamos ya con un edificio como futura sede, somos competitivos en el mercado de alquiler y venta de inmuebles, tenemos conexión ferroviaria a Madrid en dos horas y disponemos de aeropuerto internacional a escasos 8 kilómetros del centro de la ciudad con capacidad de adaptarse a la demanda", ha ensalzado.

También ha hecho un llamamiento al Gobierno central. "Estamos seguros de que las grandes urbes mejoran alguna de nuestras propuestas y que también las ciudades pequeñas con grandes capitales cerca nos llevan siempre ventaja. Por eso reclamamos que analicen las propuestas con criterios de descentralización y por la calidad de la candidatura. De lo contrario, buena parte de España siempre se queda fuera de esa pedrea de oportunidades".

El alcalde de León, José Antonio Diez, quien ha agradecido a la profesión veterinaria leonesa su labor como impulsores de la candidatura, ha señalado por su parte que la candidatura presentada es "fuerte y se basa en el polo farmacéutico que alberga la ciudad, que es el tercero más importante del país tras Barcelona y Madrid, en la vigencia de los grupos de investigación que llevan décadas trabajando aquí por la salud pública y, por supuesto, de una ciudad que presenta unas condiciones ideales para una descentralización, que es el fin último que preside y debe regir esta distribución por el país de agencias estatales, tal y como se indicó en el año 2022 cuando se inició este proceso".

En la misma línea, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, ha recordado que "si hay un elemento diferencial, es el ecosistema científico y académico de León vinculado a la salud publica. La Universidad de León es un referente nacional en el ámbito de las Ciencias de la Salud, con una Facultad de Veterinaria de reconocido prestigio, líder en vigilancia epidemiológica, zoonosis, seguridad alimentaria y salud animal. La elección de León tiene, además, un claro impacto en términos de cohesión territorial y lucha contra la despoblación. Ubicar aquí la sede de la Agencia significa avanzar en la descentralización de organismos públicos, generar empleo cualificado y reforzar el equilibrio territorial del Estado".