El Instituto Confucio de León acogerá desde el 22 de junio un curso de verano de la ULE dedicado al método Montessori

Archivo - Centro Montessori. - CENTRO INTERNACIONAL MARÍA MONTESSORI MÁLAGA

LEÓN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Confucio de la Universidad de León (ULE) acogerá entre los días 22 y 26 de junio un curso de verano titulado 'Montessori 0-6: comprender, vivir y aplicar el método desde la práctica', dirigido a estudiantes de los grados de Educación Infantil y Primaria, así como a maestros en ejercicio, y abierto también a la participación de cualquier persona interesada en conocer esta metodología.

Las clases se desarrollarán en horario de mañana los días 22, 23 y 25 de junio de 9.30 a 14.00 horas y el 26 de junio de 9.30 a 13.30 horas hasta completar un total de 21,5 horas (17,5 presenciales y cuatro de trabajo personal del alumnado).

Los participantes en este curso podrán aprender los fundamentos del enfoque Montessori desde una perspectiva práctica y aplicable, al tiempo que podrán conocer el origen del método a través de la biografía de María Montessori, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

También aprenderán a identificar las características esenciales del ambiente preparado y vivirán experiencias directas con materiales Montessori (Vida Práctica, Sensorial, Lenguaje, Matemáticas y Ciencias). Todo ello permitirá a los alumnos desarrollar una mirada observadora y respetuosa hacia el niño e integrar herramientas concretas para aplicar los principios Montessori en el aula y en casa.

INTEGRAR ESTA FILOSOFÍA EN LA PRÁCTICA DIARIA

La Dirección de esta propuesta formativa ha corrido a cargo de los profesores Cristina López de la Hermosa y Roberto Baelo Álvarez, que han explicado que en las clases se analizará cómo observar a los niños desde una perspectiva científica y empática para poder gestionar conflictos desde el acompañamiento emocional.

El curso ha sido organizado por el departamento de Didáctica General, Específicas y Teoría de la Educación y el Centro Montessori de León, con la colaboración del Vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE. Las clases serán impartidas por Cristina López (directora del Centro Montessori León) y permitirán reconocer un crédito ECTS.

La matrícula tiene un precio de 120 euros, cantidad que se reduce a 95 para estudiantes de la ULE y se puede formalizar la inscripción a través de la web de Extensión Universitaria de la Universidad de León.

El objetivo es que a la conclusión del curso se conozca la secuencia pedagógica de los materiales Montessori, de manera que sea posible integrar esta filosofía Montessori en la práctica diaria.

MÉTODO CENTRADO EN EL NIÑO

El método Montessori es una filosofía educativa centrada en el niño, creada por la médica italiana María Montessori, que promueve la independencia, la libertad con límites y el respeto por el ritmo natural de aprendizaje, utilizando la experimentación y materiales manipulativos en lugar de la instrucción pasiva.

Sus principios fundamentales se basan en un ambiente preparado (espacios ordenados, estéticos y adaptados a la altura y necesidades de los niños, donde todo tiene un propósito); libertad de elección (los estudiantes eligen libremente qué actividad realizar y durante cuánto tiempo, lo que fomenta la concentración y la autonomía) y el adulto como guía (el maestro no impone conocimientos ni dicta lecciones magistrales; su rol es observar, orientar y conectar al niño con el material adecuado).

Igualmente, se fundamenta en aulas multigrado (los grupos suelen agrupar niños en rangos de tres años, lo que estimula el aprendizaje entre pares, la empatía y la colaboración) y materiales autocorrectivos (diseñados específicamente para que el niño pueda identificar y corregir sus propios errores sin la intervención del docente).