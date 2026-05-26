El Instituto Confucio de León acogerá en junio una nueva edición del curso 'Cine-Express Rodando en la Uni'

Archivo - Instituto Confucio de la Universidad de León en la capital leonesa. - UNIVERSIDAD DE LEÓN - Archivo

LEÓN 26 May. (EUROPA PRESS) -

El programa de Cursos de Verano de la Universidad de León (ULE) ha incluido en su oferta estival de 2026 una nueva edición del taller práctico titulado 'Cine-Express Rodando en la Uni', que se desarrollará en la sede del Instituto Confucio entre los días 15 y 26 de junio, en horario de 10.00 a 13.00 horas.

Se trata de una iniciativa que consta de 30 horas de formación dirigida a cualquier persona que sienta curiosidad por saber cómo funciona el mundo del cine, desde la confección del guion y el rodaje hasta la postproducción y distribución.

Entre los objetivos que se persiguen se encuentra el deseo de transformar el curso en un laboratorio de creación audiovisual centrado en la creatividad, la libertad técnica, la expresión personal y el desarrollo de la autoría propia, al tiempo que se fomentará la expresión personal mediante la elaboración de proyectos audiovisuales propios.

También se buscará democratizar la creación audiovisual, se otorgará libertad en el uso de medios técnicos y se permitirá trabajar con distintos dispositivos como cámaras de vídeo, teléfonos móviles, tablets o medios analógicos y digitales, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León (ULE).

Todo ello será posible gracias a la mentoría continua, con el acompañamiento del profesorado en cada sesión, que ofrecerá apoyo narrativo y técnico para desarrollar los proyectos, de cara a aplicar un enfoque práctico orientado a la industria audiovisual mediante la realización de un 'pitch final'.

Las clases correrán a cargo de la directora, guionista y productora de medios audiovisuales Isabel Medarde Oliden y del director de fotografía Ricardo Fernández Ferreras.

PROYECTO AUDIOVISUAL PROPIO

Los participantes tendrán la oportunidad de elaborar y defender un proyecto audiovisual propio a través de una presentación final (pitch) de las obras realizadas, que tendrán una duración máxima de 10 minutos. Así, en un plazo de dos semanas se enfrentarán al proceso de realizar un pequeño cortometraje de inicio a fin.

La finalidad de esta propuesta que ofrece 20 plazas es que los alumnos escriban, aprendan las técnicas cinematográficas, rueden y aprendan a montar un cortometraje breve, para lo que se primará el aprendizaje práctico sobre el teórico.

El precio de la matrícula es de 150 euros, cantidad que se reduce a 100 para estudiantes y personas que se encuentren en situación de desempleo. Las personas que estén interesadas pueden formalizar su inscripción a través de la web de Extensión Universitaria de la ULE.